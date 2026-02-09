Oasis-Star bei «Die Verräter»? Gerüchte um Liam Gallagher

Der 53–Jährige ist dafür bekannt, auf der Plattform X sehr aktiv zu sein und dort auch direkt auf Fans und andere User zu reagieren. Eine Nutzerin fragte den Sänger jetzt: «Liam, würdest du bei ‹The Traitors› mitmachen, wenn sie dich fragen würden?» Gallaghers knappe Antwort: «Ich wurde gefragt.» Ob er tatsächlich in einer kommenden Staffel auftauchen könnte oder ob er abgesagt hat, ist aus dem Beitrag nicht ersichtlich. Der Fan reagiert zumindest schon ganz aufgeregt: «Oh mein Gott, du musst mitmachen!» Eine andere Nutzerin ist sich sicher, dass er viele Zuschauer anlocken würde.