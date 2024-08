Oasis-Tickets für 6.000 Pfund angeboten: Band warnt vor Weiterverkauf

Noel (57) und Liam Gallagher (51) gründeten Oasis 1991 mit drei Freunden. In den darauffolgenden Jahren mauserte sich die Gruppe zum erfolgreichsten Vertreter des Brit–Pop. Nach anhaltenden Streitigkeiten zwischen den Brüdern erfolgte 2009 schliesslich die Auflösung. Seitdem wurde immer wieder über eine Oasis–Reunion spekuliert – am 27. August 2024 setzte die Gruppe den Gerüchten mit einem Post und den Worten «Das ist es, es passiert» ein Ende. Die angekündigten Konzerte sollen die einzigen in Europa für kommendes Jahr sein, Termine für Auftritte auf anderen Kontinenten sollen jedoch folgen.