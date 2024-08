Oasis: Weitere Tourdaten und Reunion mit Bonehead?

«Die Oasis–Familie ist wieder richtig vereint», freute sich die namentlich nicht genannte Quelle. Wie ein zweiter Insider sagte, hätten sich die Brüder zu einem Shooting getroffen, «nachdem der Vertrag vor sieben Wochen unterzeichnet worden war». Das Treffen soll vor drei Wochen stattgefunden haben. «Sie haben herumgealbert und sich amüsiert. Man konnte die Magie und die Chemie spüren. Mit ihnen in diesem Studio zu sein, fühlte sich an, als würde man in die 1990er Jahre zurückversetzt», schwärmte die zweite Quelle.