«Ob Mann oder Frau»: Isabella Rossellini ist bereit für neue Liebe

«Schrecklich zu wissen, dass das Leben endlich ist»

Am 18. Juni feiert die Schauspielerin ihren 73. Geburtstag. «Es ist irgendwie schrecklich zu wissen, dass das Leben endlich ist», sagt Rossellini dazu im «Bunte»–Interview. «Es ist schwer, sich selbst tot vorzustellen, aber es wird passieren.» Trotzdem sei sie «immer noch vergnügt» und sie hoffe, dass diese Zeit noch lange auf sich warten lässt. Und was tut die Schauspielerin dafür, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlt? «Ich versuche gesund zu sein, nicht zu viel Gewicht zuzulegen und Dinge zu essen, die meinem Körper guttun, damit er so beweglich wie möglich bleibt.»