Obama, Biden, Clinton: US-Präsidenten verabschieden Ethel Kennedy

Zahlreiche Mitglieder der Kennedy–Grossfamilie haben sich am 16. Oktober während einer Trauerfeier in der Cathedral of St. Matthew the Apostle in Washington, D.C. von Ethel Kennedy (1928–2024) verabschiedet. Anwesend waren auch zahlreiche Freunde der Menschenrechtsaktivistin und Witwe von Robert F. Kennedy (1925–1968) sowie politische Prominenz.