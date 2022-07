Oben ohne auf Instagram: Kate Hudson trinkt ihren Kaffee nackt

Nur Hudsons Bruder Oliver (45) scheint sich nicht für das Foto begeistern zu können. «Nein...», kommentiert der Schauspieler das Foto. Vermeintlich nur ein Scherz: Vergangenes Jahr erklärte Oliver Hudson gegenüber dem «People»-Magazin, dass man in seiner Familie sehr «offen» sei, was Nacktheit angeht. «Wir sind in einer sehr offenen Familie aufgewachsen, ehrlich», sagte der 45-Jährige. «Nacktheit war nie ein Tabu. Wir wurden alle nackt geboren und es ist, wie es ist.»