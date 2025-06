Oberarmbruch nach Reitunfall: Prinzessin Amalia wurde operiert

Durch Amalias Krankenhausaufenthalt wurden Änderungen am royalen Terminkalender vorgenommen, wie weiter mitgeteilt wird. «Das für Donnerstagmorgen, den 12. Juni, vorgesehene Sommer–Fotoshooting im Palast Huis ten Bosch wird auf den 30. Juni verschoben.» Auch der persönliche Kalender von Königin Máxima wurde für diesen Mittwoch angepasst. Sie werde nicht am CGAP–Kongress in Amsterdam teilnehmen und Willem–Alexander wird ohne seine Ehefrau am Abend an der Eröffnung der 78. Ausgabe des Holland Festivals für Theater, Tanz, bildende Kunst und Film in Amsterdam teilnehmen.