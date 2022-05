«Obi-Wan Kenobi»: Das müssen «Star Wars»-Fans über die Serie wissen

Mit «Obi-Wan Kenobi» startet eine neue Serie von Lucasfilm am 27. Mai auf dem Streamingdienst Disney+. Ewan McGregor (51) schlüpft darin erneut in seine Kultrolle als Jedi-Meister. Den hatte er bereits in der Prequel-Trilogie verkörpert: In «Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung» (1999), «Episode II - Angriff der Klonkrieger» (2002) und «Episode III - Die Rache der Sith» (2005) war er als Obi-Wan zu sehen. Das müssen «Star Wars»-Fans über die neue TV-Show wissen: