«Obi-Wan Kenobi»: Diese kleine Heldin stiehlt Ewan McGregor die Show

Achtung, Spoiler!

Eine davon: Die in der Serie noch junge Leia Organa steht zunächst im Mittelpunkt. Die Geschichte, die die neue TV-Show erzählt, beginnt zehn Jahre nach den Ereignissen des Films «Episode III: Die Rache der Sith» und spielt einige Jahre vor «Episode IV». In «Obi-Wan Kenobi» machen Inquisitoren nach der Zerschlagung des Ordens Jagd auf die letzten verbliebenen Jedi. Obi-Wan lebt auf Tatooine im Exil. Wenn er nicht gerade in einer Schlachterei in der Wüste arbeitet, wirft er aus der Ferne ein Auge auf den kleinen Luke Skywalker (Grant Feely). Bis er von Leias Vater um Hilfe gebeten wird ...