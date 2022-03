«Obi-Wan Kenobi»-Trailer: Darum sind viele «Star Wars»-Fans begeistert

Ein junger Luke und ein Weltraum-Halunke?

Grosse Freude etwa herrscht darüber, dass die Serie einen gewissen Luke Skywalker in Kindesalter zeigt. In einer kurzen Szene wird gezeigt, wie Obi-Wan den Jungen beobachtet. Der Kleine sitzt dabei auf der Behausung, die Fans schon seit 1977 kennen, und spielt gerade Pilot - «wie der Vater, so der Sohn», geht den Fans angesichts dieser Ähnlichkeit zu Anakin Skywalker das Herz auf.