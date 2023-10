Obsessiver Stalker: Sharon Stones Familie lebt in ständiger Angst

Privatdetektiv: «Er war unerbittlich»

Der Detektiv habe seinerseits den Stalker in London am Flughafen aufgespürt und ihn vor dem Abflug in seine Heimat Ungarn mit den Vorwürfen konfrontiert, allerdings mit wenig Erfolg: «Er war unerbittlich.» Seine Aggressionen und sein Verlangen nach Aufmerksamkeit hätten sich zuletzt sogar noch verstärkt. In einer E–Mail an Stone schrieb er erst im Oktober: «Meine geistige Gesundheit hat sich verbessert, und ich kann sogar behaupten, dass ich zu einem normalen Zustand zurückgekehrt bin.»