«O.C., California»-Star Erin Foster ist Mutter geworden

Hochzeit Ende 2019

Das Paar ist seit Dezember 2019 verheiratet. Bei einer Silvesterzeremonie in Nashville, Tennessee, schlossen die beiden den Bund fürs Leben geschlossen. Die frühere «O.C., California»–Schauspielerin hatte dann im November 2023 verkündet, dass sie ein Baby erwartet: «Es fühlt sich so an, als ob wir gerade etwas Positives brauchen, deshalb möchte ich etwas anbieten. Ich bin schwanger!», schrieb sie in einem Instagram–Beitrag zu einem Bild, auf dem sie ihren Bauch im Sonnenlicht zeigte. Tikhman sass auf dem Boden und sah zu seiner Frau auf, während sie in die Kamera blickte.