«Ocean's 14»: George Clooney und Brad Pitt sollen unterschrieben haben

«Ocean's Eleven» ist Neuverfilmung von Frank–Sinatra–Kultfilm aus den 60ern

«Ocean‹s Eleven» kam im Jahr 2001 als Neuverfilmung des legendären Frank–Sinatra–Films «Frankie und seine Spiessgesellen» aus dem Jahr 1960 in die Kinos. Darin raubt jeweils der charismatische Dieb Danny Ocean (Clooney bzw. Sinatra) mit einem hochkarätigen Team (Pitt, Damon und Co. bzw. Dean Martin, Sammy Davis Jr. und Co.) ein Casino in Las Vegas aus. Nach dem riesigen Erfolg der Neuauflage wurde rund drei Jahre später mit «Ocean›s 12» ein weiterer Teil produziert, 2007 folgte dann als bisheriger Abschluss der Hauptreihe «Ocean‹s 13». 2018 produzierte Soderbergh dann noch «Ocean›s 8», ein Ableger mit weiblicher Besetzung rund um Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna und Co.