«Ocean's»-Film mit Margot Robbie: Regisseur Lee Isaac Chung steigt aus

«Lee Isaac ist ein einzigartiges Regietalent, dessen Vision und Zusammenarbeit für Warner Bros. und LuckyChap auf diesem Weg unschätzbar wertvoll waren. Unsere Erfahrung mit ihm hat unsere Begeisterung für künftige gemeinsame Projekte nur noch vertieft», hiess es in einer gemeinsamen Erklärung von Warner Bros. und LuckyChap. Die Suche nach einem neuen Regisseur hat demnach bereits begonnen.