«Oderbruch» geht weiter: Alles Wissenswerte zur blutigen Fortsetzung

In ihrer Rolle als Vera verkörpert Emily Kusche einen emotionalen Ankerpunkt als junge Frau, deren Leben sich mit dem Auftauchen ihrer vampirischen Mutter grundlegend verändert. Sie steht vor der schwierigen Entscheidung, wem sie vertrauen will. Kusche ist vor allem durch ihre Rolle in der Serie «Sløborn» bekannt, in der sie über drei Staffeln eine Hauptrolle spielte. Sabin Tambrea ist als Quito zu sehen, ein hochrangiger Vampir der Strigoi. Der in Rumänien geborene Schauspieler versteht es, einen komplexen Gegenspieler darzustellen, der durch seinen Charme an Bedrohlichkeit, aber auch Sympathie gewinnt. Tambrea war zuletzt vor allem in der gefeierten «Ku'damm»–Reihe zu sehen.