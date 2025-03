Offen wie nie: Gigi Hadid spricht über Beziehung mit Bradley Cooper

Über die Dating–Phase sind das Model und er Hollywoodstar längst hinweg, immerhin wurden sie bereits im Oktober 2023 zusammen gesehen: «Ich denke, es ist wichtig, an den Punkt zu kommen, an dem man weiss, was man in einer Beziehung will und verdient», findet die Mutter einer vierjährigen Tochter. «Und dann jemanden zu finden, der in seinem Leben an einem Punkt ist, an dem er weiss, was er will und verdient [...] und ihr beide daran getrennt voneinander arbeitet, um zusammenzukommen und der beste Partner zu sein, der ihr sein könnt. Ich bin einfach sehr glücklich.»