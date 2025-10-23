Offenbar «kleines Aneurysma» bei Kim Kardashian gefunden

Sowohl «Today» als auch das «People»–Magazin berichten, dass Kardashian auch davon spricht, wie belastend ihre geschiedene Ehe mit Kanye West (48) gewesen sein soll. «Ich hatte keine Schuppenflechte mehr, seit ich geschieden bin, und jetzt fängt sie wieder an», erkläre sie. «Ich hatte immer das Gefühl, ich hätte ein bisschen das Stockholm–Syndrom», gestehe Kardashian. Sie habe sich stets schlecht gefühlt, West immer beschützt und ihm helfen wollen. Gedanken wie «Ich hätte durchhalten sollen» oder «Ich hätte helfen können» hätten sie verfolgt.