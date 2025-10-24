Offenbar «kleines Aneurysma» bei Kim Kardashian gefunden

Kim Kardashian (45) berichtet von einer erschreckenden Diagnose. Der Reality–TV–Star erklärt in der ersten Folge der neuen Staffel von «The Kardashians» laut US–Medien wie «Today»: «Da ist etwas wie ein kleines Aneurysma.» Dazu werde Videomaterial von einer Magnetresonanztomographie (MRT) des Kopfes gezeigt.
Viel Stress für Kim Kardashian
Es werde also angedeutet, dass bei Kardashian offenbar eine Art Hirnaneurysma gefunden wurde. Die Ärzte sollen ihr als Begründung «einfach Stress» genannt haben. «Diese Woche war die härteste Woche meines Lebens», sage die 45–Jährige in der Sendung. Sie sei froh, dass diese vorbei ist.
«Ein Hirnaneurysma ist eine Ausbuchtung einer Schlagader im Gehirn», erklärt das Bundesministerium für Gesundheit. Wenn es reisse, könne es zu einer lebensgefährlichen Blutung kommen. Ein Hirnaneurysma könne jedoch auch «ein Leben lang unbemerkt» bleiben, wenn es keine Beschwerden verursacht. Aneurysmen können demnach unter anderem durch Bluthochdruck, Rauchen, Entzündungen oder auch das Altern verursacht werden.
Sowohl «Today» als auch das «People»–Magazin berichten, dass Kardashian auch davon spricht, wie belastend ihre geschiedene Ehe mit Kanye West (48) gewesen sein soll. «Ich hatte keine Schuppenflechte mehr, seit ich geschieden bin, und jetzt fängt sie wieder an», erkläre sie. «Ich hatte immer das Gefühl, ich hätte ein bisschen das Stockholm–Syndrom», gestehe Kardashian. Sie habe sich stets schlecht gefühlt, West immer beschützt und ihm helfen wollen. Gedanken wie «Ich hätte durchhalten sollen» oder «Ich hätte helfen können» hätten sie verfolgt.