Sängerin Lotte (26) hat bei der «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert»-Folge (auch bei RTL+) am vergangenen Dienstag Tränen und Bestürzung bei ihren Kollegen ausgelöst. Im Gespräch mit Gastgeber Johannes Oerding (40) offenbarte die 26-Jährige, sexualisierte Gewalt erlebt zu haben. Davon handele ihr Song «So wie ich», den sie «autobiografisch geschrieben habe». Es gehe darum, «wie es ist, wenn man - in dem Fall - als Frau Nein sagt und jemand, egal ob auf der Strasse, im Club oder wo auch immer, über diese Grenze hinweggeht und sich das nimmt, was er - in dem Fall - von dir will.»