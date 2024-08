Offene Worte von Ralf Schumacher: «Glücklicher als jemals zuvor»

Ralf Schumacher schwärmt von «völlig neuem Kapitel»

In dem Interview betont der Rennfahrer, dass er nur ungern über sein Privatleben spricht. Doch auf seinem Weingut in der slowenischen Gemeinde Brda empfing er gemeinsam mit Partner Étienne Bousquet–Cassagne einen kroatischen Journalisten und enthüllte: «In einer perfekten Welt heiratet man, bekommt ein Kind und bleibt ein Leben lang zusammen. Das war auch mein Traum, aber es hat nicht geklappt. Und ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der sich hat scheiden lassen. Jetzt befinde ich mich in einem völlig neuen Kapitel meines Lebens, unseres Lebens, und bin glücklicher als je zuvor.»