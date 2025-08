Offener Brief an Merz: 162 weitere Promis unterzeichnen Israel-Appell

Der Ende Juli veröffentlichte offene Brief an Bundeskanzler Friedrich Merz (69), zu dessen Erstunterzeichnern unter anderem Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer–Umlauf (41) zählen, wird inzwischen von zahlreichen weiteren Stars unterstützt. In dem Schreiben werden ein sofortiger Stopp deutscher Waffenexporte an Israel und stattdessen verstärkte humanitäre Hilfsmassnahmen für Gaza gefordert.