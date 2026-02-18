Offener Brief: Bardem bis Swinton üben Kritik an der Berlinale

Die Filmschaffenden auf der Berlinale verbinde «ein tief verwurzelter Respekt vor der Würde jedes Menschen. Wir glauben nicht, dass es unter den hier vertretenen Filmschaffenden jemanden gibt, dem gleichgültig wäre, was in dieser Welt geschieht – jemanden, der die Rechte, das Leben oder das immense Leid der Menschen in Gaza und im Westjordanland, in der Demokratischen Republik Kongo, im Sudan, im Iran, in der Ukraine, in Minneapolis und an einer erschreckend grossen Zahl weiterer Orte nicht ernst nähme.» Von Künstlerinnen und Künstlern solle allerdings nicht erwartet werden, «dass sie zu jedem politischen Thema Stellung nehmen, das an sie herangetragen wird. Es sei denn, sie möchten es.»