Offener Brief: Lateinamerikanische Stars prangern Hollywood-System an

Systematische Ausgrenzung angeprangert

«Die fehlenden Vorsprechen für Latinas und die Entscheidung, eine eindeutig lateinamerikanische Figur mit einer nicht–lateinamerikanischen Schauspielerin zu besetzen, signalisiert eine fortdauernde Auslöschung unserer Community», heisst es in dem Schreiben. Es gehe nicht um einen einzelnen Film oder eine Schauspielerin – sondern um ein System, das qualifizierte Talente aus Lateinamerika wiederholt übersehe, während es gleichzeitig ihre Geschichten und Erfahrungen ausbeute.