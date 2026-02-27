Öffentliche Liebeserklärung: Jim Carrey stellt seine Freundin vor

Bei der Filmpreisverleihung erstaunte Jim Carrey dem Bericht zufolge das Publikum mit einer emotionalen Rede, die er auf Französisch hielt. Der Filmstar sagte demnach «mit starkem amerikanischen Akzent»: «Als Schauspieler ist jede Figur, die man spielt, wie Ton in den Händen eines Bildhauers, den man nach Herzenslust formen kann. Wie glücklich ich mich schätze, diese Kunst mit so vielen Menschen teilen zu dürfen, die mir ihr Herz wirklich geöffnet haben.»