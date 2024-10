Öffentlicher Auftritt: Spanische Königsfamilie so leger wie nie

Königsfamilie in gedeckten Tönen

Alle vier spanischen Royals erschienen zu dem Termin in ungewöhnlich legeren Outfits in gedeckten Tönen. Der Monarch trug ein dickes graues Sakko, darunter ein hell–gestreiftes, nicht ganz zugeknöpftes Hemd ohne Krawatte und dazu eine braune Hose. Seine Frau kam in einem hell–karierten Blazer über einem beigen Rolli und einer schwarzen Hose. Das braune Haar war zum Seitenscheitel frisiert.