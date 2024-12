«Office Siren»-Modetrend: Kim Cattrall begeistert im Anzug

Cattrall war von 1998 bis 2004 in der Serie «Sex and the City» als Samantha Jones zu sehen, die eine PR–Agentur leitet. Auch in zwei Spielfilmen verkörperte sie eine der vier Hauptcharaktere, in dem Spin–off «And Just Like That...» hatte sie nur einen Cameo–Auftritt zum Finale der zweiten Staffel. Eine Rückkehr in der dritten Staffel schloss die Schauspielerin aus. Nachdem ein X–User im Juli schrieb, dass Cattrall scheinbar wieder dabei sein werde, schrieb sie: «Oh, das ist so nett, aber das bin ich nicht.»