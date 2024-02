Office-Style mit Power: Büro-Looks der 90er Jahre sind zurück

Wie schön Ton–in–Ton–Kombinationen in Erdfarben aussehen können, ist beim Modehaus Tod's zu sehen. Der Hosenanzug in Olivgrün ist zweifellos ein Hingucker. Auch die Bluse mit Kragen und Knopfleiste in derselben Farbe matcht zu Hose und Blazer. Bei den Accessoires ruhig auf andere Farben setzen, wie hier auf schwarze Loafer oder eine senfgelbe Henkeltasche.