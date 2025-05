Officecore 2.0: Bürolooks erfinden sich im Frühsommer 2025 ganz neu

Was ist Officecore eigentlich?

Die Zeiten, in denen Blazer und Bundfaltenhosen ausschliesslich in Konferenzräumen getragen wurden, sind vorbei. Officecore vereint das Beste aus beiden Welten: Formelle Kleidung bekommt ein lässiges Update und wird so zum angesagten Everyday–Look – bequem, vielseitig und trotzdem mit einem Hauch Seriosität.