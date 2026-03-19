Offiziell bestätigt: Aus dem Labubu-Hype wird ein Spielfilm

Angekündigt wurde das Vorhaben demnach auf einer Veranstaltung in Paris, die das zehnjährige Jubiläum des «Monsters»–Universums feierte, zu dem auch Labubu gehört. King und Labubu–Schöpfer Kasing Lung stellten sich dort gemeinsam dem Publikum vor. Inhaltliche Details zum Film wurden noch nicht bekannt gegeben, allerdings steht bereits fest, dass er die verspielte Welt von Labubu in einem Mix aus Real– und Animationsfilm zum Leben erwecken soll.