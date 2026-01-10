Offiziell bestätigt: «Black Mirror» bekommt eine achte Staffel

Neues Projekt steht ebenfalls in den Startlöchern

Parallel zu «Black Mirror» arbeitet Charlie Brooker bereits an einem neuen Projekt für Netflix, das bislang weder einen Titel noch einen Starttermin hat – und bewusst einen völlig anderen Weg einschlägt. Zwar hält sich der Serienmacher mit Details noch zurück, doch eines stellt er klar: «Es ist ganz eindeutig nicht ‹Black Mirror›.» Mehr noch: «Es ist etwas völlig anderes.» Es handle sich um eine Detektivgeschichte – «ein zutiefst ernsthafter, tiefgründiger Crime–Thriller».