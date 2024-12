Offiziell bestätigt: Courteney Cox kehrt für «Scream 7» zurück

Fan–Hoffnungen und Erfolgsgeschichte

In einem früheren Interview sprach Cox auch über ihre Hoffnung, dass die Filmemacher einen Weg finden könnten, David Arquettes (53) Figur Dewey Riley zurückzubringen. Der beliebte Charakter war in «Scream 5» getötet worden. «Dewey wird von den ‹Scream›–Fans so geliebt», betonte Cox. «Sie müssen sich da etwas einfallen lassen.»