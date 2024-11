Offiziell bestätigt: «Ice Age 6» ist in Arbeit

«Ice Age»–Fans dürfen sich freuen: Das Animationsfilm–Franchise bekommt einen neuen Film. Das haben Ray Romano (66), Queen Latifah (54) und John Leguizamo (64) bekannt gegeben. Die Schauspieler, die alle in früheren Filmen der Reihe mitgewirkt haben, verrieten in einem Video, das Medienberichten zufolge auf der «D23» in Brasilien gezeigt wurde, dass «Ice Age 6» in Arbeit ist.