Ist das endgültige Ende für Prinz Harry (38) und seine Ehefrau, Herzogin Meghan (41), in Grossbritannien gekommen? Zwar lebt das Paar mit Sohn Archie (3) und Tochter Lilibet (1) in den USA, bisher galt Frogmore Cottage aber weiterhin als offizielles Zuhause der beiden, wenn sie sich in Grossbritannien aufhalten. Ein Sprecher von Harry und Meghan bestätigt nun, dass sie aufgefordert worden seien, ihr englisches Zuhause zu verlassen, das sie von Queen Elizabeth II. (1926-2022) geschenkt bekommen hatten und für umgerechnet rund 2,7 Millionen Euro renovieren liessen.