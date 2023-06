Offiziell: Netflix arbeitet weiter mit Meghan und Harry zusammen

«Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Archewell Productions», sagte der Netflix-Sprecher dem Bericht zufolge. Das Format «Harry & Meghan» sei das grösste Doku-Debüt aller Zeiten bei dem Streamingdienst gewesen. Man werde «weiterhin an einer Reihe von Projekten zusammenarbeiten, darunter auch an der kommenden Dokumentarserie ‹Heart of Invictus›».