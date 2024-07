Offiziell: Prinz William kommt nach Düsseldorf zum EM-Viertelfinale

Prinz William (42) wird sich das EM–Viertelfinale der Three Lions am Samstag (6. Juli) in Düsseldorf nicht entgehen lassen. Wie unter anderem «The Daily Telegraph» berichtet, hat der Palast Williams Reise nach Deutschland jetzt bestätigt. Zuvor hatte hierzulande die «Rheinische Post» darüber berichtet. Ob er in Begleitung, etwa mit Sohnemann Prinz George (10), kommen wird, steht noch nicht fest. Es ist nicht der erste EM–Besuch von William in diesem Turnier.