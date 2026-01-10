Offiziell: Ross Antony wirbelt bei «Let's Dance» übers Parkett

«Ich werde alles geben», zeigt er sich kämpferisch und beschreibt sich als «Entertainer mit ganz viel Herz». Am meisten freue er sich auf die Musik, das Tanzen und die persönliche Reise. Trotz seiner jahrzehntelangen Bühnenerfahrung gibt der Entertainer aber auch zu, Respekt vor der Herausforderung zu haben: Sein Ziel sei es, über sich hinauszuwachsen. Die Angst, dass auf dem Parkett etwas schiefgeht, tanzt bei ihm aktuell noch mit.