«Oh Hell»: Abgedrehter Comedy-Erfolg kehrt zu Warner TV Comedy zurück

Das liegt vor allem an der so komplexen, unterhaltsamen und stellenweise ins Tragische abkippenden Hauptfigur. Hell erregt Aufmerksamkeit, wo sie auch auftaucht, eckt beständig an, ist schonungslos ehrlich und taktlos – ausser sie soll etwas über sich selbst erzählen – und lebt allzu oft in ihrer eigenen Fantasie. Demgegenüber steht als Kontrast nicht zufällig ihre so perfekt und makellos wirkende beste Freundin und gleichzeitige Konkurrentin Maike.