Oh Yeong-su aus «Squid Game» wegen sexuellen Fehlverhaltens verurteilt

Der bekannte südkoreanische Schauspieler Oh Yeong–su (79) ist in seinem Heimatland wegen sexuellen Fehlverhaltens verurteilt worden. Das berichtet die «New York Times» aus Südkoreas Hauptstadt Seoul. Oh, der in der Netflix–Serie «Squid Game» den Spieler mit der Nummer «001» verkörperte, wurde von einem südkoreanischen Gericht der «unzüchtigen Körperverletzung» für schuldig befunden, und zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt.