Ohne Ben Affleck: Jennifer Lopez allein bei der «Atlas»-Premiere

In den vergangenen Wochen hatte man das Paar nur getrennt gesehen: Sie erschien zur wichtigen Met Gala in New York ohne Affleck, er nahm allein am Live–Event «The Greatest Roast of All Time: Tom Brady» teil. Dass er oft in einer Villa in Brentwood aus– und eingeht, soll aber einen harmlosen Grund haben: Er dreht derzeit dort «The Accountant 2», berichteten US–Medien.