Ohne Butter, Eier, Milch: Vegane Plätzchen-Rezepte für die Adventszeit

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Die Teigrolle in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden und mit den Fingern zu Halbmonden formen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und zwölf bis 15 Minuten im Ofen backen. In der Zwischenzeit Puder- und Vanillezucker in einer flachen Schale verrühren. Vanillekipferl aus dem Ofen nehmen und kurz abkühlen lassen, dann in der Vanille-Zucker-Mischung wälzen. Die Kipferl sollten noch leicht warm sein.