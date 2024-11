Ohne Camilla: König Charles lädt zu Empfang in den Buckingham Palast

Terminabsagen zum Wohle der Gesundheit

Am 5. November gab der Buckingham Palast bekannt, dass die Königin aufgrund ihres Gesundheitszustands zu ihrem grossen Bedauern gezwungen sei, einige Termine in dieser Woche abzusagen. «Ihre Majestät, die Königin, leidet derzeit an einer Infektion der unteren Atemwege, für die ihre Ärzte eine kurze Ruhezeit empfohlen haben», heisst es in dem Statement, das unter anderem der BBC vorliegt. Wie die Zeitung «Daily Mail» berichtete, erhole sich die 77–Jährige in ihrem Haus Raymill in Wiltshire von ihrer Infektion und werde dort von Ärzten überwacht.