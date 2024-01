Ohne Charles, William und Kate: Was passiert jetzt bei den Royals?

«Anne ist die Person, die einspringen wird»

Levin sagte über die Vertretung der wichtigen Royals, dass dies die Aufgabe der Counsellors of State sei, «und das lässt einen erschauern», so die Expertin. Die Counsellors vertreten den König, wenn er seine Pflichten als Staatsoberhaupt nicht wahrnehmen kann. Das Problem: Dazu zählen zwei Personen, die dafür nicht infrage kommen. Prinz Andrew (63), der Herzog von York, musste sich wegen seiner angeblichen Verbindung zu dem US–Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) von seinen königlichen Pflichten zurückziehen. Und Prinz Harry (39), der Herzog von Sussex, lebt mit seiner Familie in den Vereinigten Staaten und hat sich aus der Rolle des hochrangigen Royals freiwillig zurückgezogen.