Lippenstift gegen Gelbstich

Sie können also getrost auf teure Bleaching-Methoden verzichten - Ihre Zahngesundheit wird es Ihnen danken: Je mehr die Lippenstiftfarbe ins Blaustichige geht, umso weisser wirken die Zähne. Doch auch hier kommt es auf das richtige Mass an, denn zu viel Blau im roten Lippenstift kann dafür sorgen, dass die Zähne eher gräulich wirken. Wenn Sie zu Zähnen in einem eher gräulichen Ton neigen, sollten Sie auf Lippenstift in warmen Farbtönen zurückgreifen.