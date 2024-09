Ohne Cristiano Ronaldo: Georgina Rodríguez glänzt in Venedig

Eigentlich ist ja Superfussballer Cristiano Ronaldo (39) der Star in der Beziehung. Doch seine Partnerin Georgina Rodríguez (30) läuft ihm derzeit glatt den Rang ab. Erst sorgte sie mit Paparazzi–Bildern aus dem gemeinsamen Jacht–Urlaub im Mittelmeer für Aufsehen, auf denen der Sportler nicht die Finger von ihrem Po lassen konnte, und nun glänzt sie solo in Venedig. Am Dienstagabend legte sie bei der Feier zum 20. Jubiläum des Magazins «Diva E Donna» einen Glamour–Auftritt hin und konnte auch einen Preis in Empfang nehmen.