Ohne die Beckhams: Fotos vom Eheversprechen von Brooklyn und Nicola

Das US–Magazin «People» berichtete Ende Mai von einem Vorfall, der sich auf der Hochzeit von Brooklyn und Nicola im Jahr 2022 ereignet haben soll. Victoria Beckham soll sich auf dieser in den Vordergrund gedrängt haben. Das Paar hatte demnach einen romantischen Tanz geplant. Statt allerdings mit seiner Ehefrau Nicola zu tanzen, fand sich Brooklyn plötzlich in den Armen seiner Mutter wieder, die von Sänger Marc Anthony (56) als «schönste Frau im Raum» auf die Bühne gebeten worden sei. «Es war so ein unfassbar schockierender Moment, dass es im ganzen Raum absolut still wurde – man hätte eine Stecknadel fallen hören können», beschrieb ein anonymer Insider die Situation.