Ohne Donald Trump: US-Präsident schwänzt erneut Presse-Dinner

Der Fokus der glamourösen Veranstaltung richtete sich so wieder auf die Journalisten als solche. US–Medienstars wie die CNN–Moderatoren Wolf Blitzer, Jake Tapper und Dana Bash nahmen an dem Event teil. US–Präsident Donald Trump war schon in seiner ersten Amtszeit drei Mal nicht zu dem traditionsreichen Korrespondenten–Dinner erschienen, bevor das Event 2020 aufgrund der Corona–Pandemie ausfiel. Am Abend des 26. April könnte Trump jedoch auch eine private Verpflichtung gehabt haben. Seine Ehefrau Melania (55) feiert am Tag der Papst–Beisetzung in Rom auch ihren 55. Geburtstag.