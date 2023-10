Ohne Ehefrau Charlène: Fürst Albert II. feiert mit Familienmitgliedern

Hingegen nahmen Alberts Ehefrau, Fürstin Charlène (45), und die beiden gemeinsamen Kinder, die Zwillinge Prinzessin Gabriella und Erbprinz Jacques (8), an der Veranstaltung am Samstagabend im Casino von Monte Carlo nicht teil. Charlène feuerte stattdessen ihre Lieblings–Rugby–Mannschaft aus ihrer Heimat Südafrika im Stade de France in Paris an. Bilder davon zeigt unter anderem «Paris Match».