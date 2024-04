Ohne Ehefrau Meghan: Prinz Harry fliegt alleine zurück nach London

Treffen mit König Charles und Bruder William ausgeschlossen

Anlässlich des zehnten Jubiläums der Invictus Games wird Prinz Harry am Mittwoch, dem 8. Mai, in der Londoner St.–Pauls–Kathedrale an einem Jubiläumsgottesdiensts teilnehmen. Auf dem offiziellen Instagram–Account der Sportveranstaltung heisst es: «Unser Schirmherr, Prinz Harry, der Herzog von Sussex, der Schauspieler Damien Lewis und Mitglieder der weltweiten Invictus–Gemeinschaft werden sich uns anschliessen, um diesen Anlass zu feiern.»