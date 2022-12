«Ohne Limit» und mehr: Diese Quiz- und Spieleshows starten noch 2022

«Ohne Limit», 12. und 19. Dezember, RTL

Am 12. und 19. Dezember 2022 (jeweils 20:15 Uhr, RTL oder via RTL+) wird die neue Quizshow «Ohne Limit» Premiere feiern. Kandidatenpaare bekommen darin die Chance, ihr Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Denn in dieser Gameshow endet die Gewinnleiter niemals. Die richtige Antwort auf jede Frage ist immer eine Zahl. Ziel des Spiels ist es, so nah wie möglich an die richtige Antwort heranzukommen, ohne sie zu überschreiten. Sonst ist das Spiel verloren. Je näher die Kandidatinnen und Kandidaten der richtigen Antwort kommen, desto höher steigen sie auf. Doch nur bei einer exakten Antwort gibt es Geld.