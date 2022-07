Ohnmachtsanfall auf der Bühne: Wie geht es Carlos Santana?

Star-Gitarrist Carlos Santana (74) wurde am Dienstagabend während eines Auftritts auf der Bühne des Pine Knob Music Theatre in Clarkston, Michigan, ohnmächtig. Inzwischen meldete sich ein Sprecher des legendären Musikers und teilte dem «People»-Magazin mit, dass Santana während des Konzerts «von der Überhitzung und Dehydrierung übermannt wurde» und fügte hinzu: «Carlos wurde zur Beobachtung in die Notaufnahme des McLaren Clarkston gebracht und es geht ihm gut.»